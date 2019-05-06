Шофер упавшего в реку авто с туристами был пьян - полиция

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Водитель автомобиля ГАЗ-66, который упал в реку Черный Черемош, управлял грузовиком в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает в Facebook сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

По данным полиции, 47-летний шофер не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль поехал назад и опрокинулся в реку. В полиции заявляют, что медицинская экспертиза подтвердила, что водитель был нетрезв.

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Сообщается, что водитель задержан, он находится в состоянии шока, в ближайшее время ему объявят подозрение и суд изберет меру пресечения.

6 мая около 11:30 часов в Верховинском районе Ивано-Франковской области грузовой автомобиль сорвался с обрыва высотой 40 м и упал в реку Черный Черемош. В грузовике находились 24 человека (туристы из Беларуси и водитель). В результате аварии погибли три человека, травмированы - девять.