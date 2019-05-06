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06.05.2019, 13:50

На Прикарпатье автомобиль упал в реку с высоты 40 метров: фото

На Прикарпатье автомобиль упал в реку с высоты 40 метров: фото - Фото
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Жертвами аварии стали три человека, один пропал без вести

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В селе Красник Ивано-Франковской области грузовой автомобиль, перевозивший туристов, перевернулся в реку Черный Черемош с высоты около 40 метров. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла в 11:43, в автомобиле находились 23 человек, по предварительной информации, пассажиры - граждане Беларуси.

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В машине спасатели обнаружили тела трех погибших. 19 человек спасены.

"Судьба одного человека остается неизвестной", - уточнили в пресс-службе.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

30 марта в Киеве произошло смертельное ДТП на Северном мосту.

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Теги: дтп, туристы, река, прикарпатье
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