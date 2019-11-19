Штаб ООС подтвердил ранение военного неподалеку от границы с РФ

Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

В штабе Операции объединенных сил подтвердили факт ранения украинского военнослужащего в районе населенного пункта Сизое Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

Ранение воина, которое произошло в минувшее воскресенье, квалифицировали как боевое. Угрозы для его жизни нет, отмечается в сообщении.

При этом в штабе не уточнили, при каких именно обстоятельствах произошло ранение. "На месте продолжает работать группа военной службы правопорядка и военной прокуратуры для установления причин ранения. Исследуются обстоятельства, продолжаются специальные следственные действия", - говорится в сообщении.

Накануне журналист Юрий Бутусов сообщил о ранении украинского бойца из-за провокации, осуществленной, вероятно, с территории России. "Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату", - написал Бутусов.

В сводке штаба по итогам 17 ноября говорилось, что в этот день потерь в рядах украинских военных на Донбассе не было.

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