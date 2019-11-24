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Шторм в Кельтском море. Погиб украинский моряк

Шторм в Кельтском море. Погиб украинский моряк - Фото
Судно в шторм (фото – fleetmon)
24.11.2019, 13:31

Моряку было 57 лет

В Кельтском море во время шторма погиб украинский моряк. Об этом говорится в сообщении благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" и ресурс FleetMon, который отслеживает местоположение суден.

"Сухогруз ALMA ((IMO: 9231676, флаг - Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, находящемуся в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в море в 2110 UTC 22 ноября в Кельтском море, примерно в 150 нм к западу от Бреста", - отмечается в сообщении.

Команду медработников доставили на борт сухогруза вертолетом в 01:40 23 ноября, врачи констатировали смерть моряка.

"Судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест. Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна, это может быть что угодно, от удара волны до падения или удара каким-либо тяжелым предметом", - уточняется в сообщении.

  • 23 ноября из-за сильного шторма в Азовском море с острова Бирючий за сутки эвакуировали 16 человек.
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моряк шторм FleetMon Ассоль
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