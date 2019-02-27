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27.02.2019, 08:10

Следователя ГБР задержали пьяным за рулем

Следователя ГБР задержали пьяным за рулем - Фото
Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net

В Киеве полиция задержала пьяным за рулем следователя ГБР

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Следователя Государственного бюро расследований задержали в Киеве за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

26 февраля в 1:30 в Киеве экипаж Национальной полиции остановил автомобиль, водителем которого оказался следователь ГБР.

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Полицейские составили на него протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 130 Кодекса об административных нарушениях.

"Мы дождемся результатов проверки, которую проведет Управление внутреннего контроля, и после этого будем принимать решение в отношении этого работника", – сказал директор ГБР Роман Труба.

Вчера сообщалось, что в райцентре Шепетовка Хмельницкой области мужчина украл повозку с запряженными лошадьми и, убегая от погони, врезался на ней в припаркованный автомобиль. 

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Теги: киев, происшествие, гбр
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