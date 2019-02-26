Житель Шепетовки украл лошадей и врезался на них в машину

Фото: День за днем

В райцентре Шепетовка Хмельницкой области мужчина украл повозку с запряженными лошадьми и, убегая от погони, врезался на ней в припаркованный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Там рассказали, что в конце рабочего дня 57-летний мужчина приехал на лошадях в гости к товарищу и привязал их на улице. Через некоторое время в дом вбежал сосед хозяина и сообщил, что лошадей украли. Мужчины сразу же бросились вдогонку.

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"Злоумышленник убегал на такой скорости, что протаранил подводой припаркованный на обочине автомобиль, от чего тот аж отбросило в сторону. Вор оставил лошадей и пытался затеряться во дворах 9-этажек, но пострадавший с товарищами догнали его и вызвали сотрудников полиции", - сказано в сообщении.

На злоумышленника составили протокол за ДТП без пострадавших и открыли уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Пострадали ли в результате ДТП животные, в полиции не сообщили.