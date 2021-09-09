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Следственную группу СБУ в Трехизбенке обстреляли из минометов боевики: фото

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2021, 19:10
Следственную группу СБУ в Трехизбенке обстреляли из минометов боевики: фото - Фото
Последствия обстрела в Трехизбенке (Фото: пресс-служба СБУ)

В Луганской области боевики гибридной армии России обстреляли из минометов оперативно-следственную группу Службы безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативно-следственная группа СБУ, которая работала у линии соприкосновения, попала под обстрел террористов ЛНР.

Сотрудники спецслужбы собирали в Трехизбенке доказательства, подтверждающие вину боевиков в обстрелах мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения.

По оперативной информации, боевики стреляли из запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных минометов.

В СБУ сообщают, что все члены оперативно-следственной группы остались в живых.

Сейчас украинская спецслужба продолжает собирать доказательства в уголовном деле по факту вчерашнего обстрела украинских позиций.

Наталия Медведева
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