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19.06.2019, 14:55

Слободян о Тымчуке: Версия о случайном выстреле сомнительна

Слободян о Тымчуке: Версия о случайном выстреле сомнительна - Фото
Дмитрий Тымчук (фото - LIGA.net)

Спикер ГПСУ Олег Слободян считает сомнительным, что депутат Дмитрий Тымчук мог случайно застрелиться

Спикер ГПСУ Олег Слободян назвал сомнительной версию о том, что депутат Дмитрий Тымчук случайно застрелился во время чистки оружия.

"Дмитрий Тымчук был профессиональным военным. Вообще не употреблял алкоголя. Версия о случайном выстреле выглядит сомнительной", - написал он в Facebook.

Ранее сообщалось, что бессменный координатор группы военных экспертов Информационное сопротивление, депутат фракции Народный фронт Дмитрий Тымчук найден мертвым у себя дома в Киеве.

Депутат Антон Геращенко рассказал, что жена Тымчука позвонила в больницу и сообщила, что ее муж чистил оружие и случайно ранил себя.

Тымчук был руководителем общественной организации Центр военно-политических исследований и координатором группы Информационное сопротивление. На внеочередных выборах в Раду в 2014 году - избран народным депутатом по партийному списку Народного фронта.

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Теги: Олег Слободян, дмитрий тымчук
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