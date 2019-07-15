Слуга народа: Участник ДТП в Полтавской области - не член партии

Алексей Сердюков (фото - его Facebook)

Президентская партия Слуга народа в Facebook опровергла, что Алексей Сердюков, который вчера попал в смертельное ДТП в Полтавской области, является членом партии.

"Официально: Алексей Сердюков не является главой ячейки партии «слуги народа» в Полтаве, также он не является членом партии", - гласит пост.

Вчера Сердюков, которого СМИ назвали членом Слуги народа, написал в Facebook, что стал участником смертельного ДТП в Полтавской области.

По информации полиции, 13 июля на автодороге Полтава-Сумы произошло столкновение авто ВАЗ-21099 и Toyota Сorolla. В результате аварии погибла 39-летняя пассажир ВАЗа. Ее дочь и водитель авто находятся в тяжелом состоянии. Пострадали также водитель и пассажир Toyota.

Сердюков заверил, что оплатит лечение пострадавших.