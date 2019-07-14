В ДТП с главой полтавской организации Слуги народа погиб человек

Фото: pl.npu.gov.ua

Глава полтавской организации партии Слуга народа Алексей Сердюков написал в Facebook, что стал участником смертельного ДТП в Полтавской области.

По информации полиции, 13 июля на автодороге Полтава-Сумы произошло столкновение авто ВАЗ-21099 и Toyota Сorolla. В результате аварии погибла 39-летняя пассажир ВАЗа. Ее дочь и водитель авто находятся в тяжелом состоянии. Пострадали также водитель и пассажир Toyota.

"Я пошел на обгон и во время обгона у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственность. У меня перелом таза, Лена в тяжелом состоянии", - написал Сердюков.

Он заверил, что оплатит лечение пострадавших.

Сегодня под Николаевом автомобиль врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате пострадало шестеро детей.