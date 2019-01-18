Службы РФ вербовали украинца для теракта на нефтепроводе - СБУ

Фото: Пресс-служба СБУ

Российские спецслужбы вербовали гражданина Украины для теракта на нефтепроводе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Поначалу одессит выполнял несложные задания, которые получал от своего брата во временно оккупированном Крыму и непризнанном Приднестровье: он передавал гонорары модераторам антиукраинских групп в соцсетях и создавал "ботов".

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Постепенно украинца готовили к более масштабному заданию - теракту на нефтепроводе Одесса-Броды.

Одессит выполнять задание отказался и обратился в правоохранительные органы Украины.

Сейчас активно сотрудничает с украинскими службами и дает показания против своих бывших "работодателей".

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