Службы РФ вербовали украинца для теракта на нефтепроводе - СБУ

Российские спецслужбы вербовали гражданина Украины для теракта на нефтепроводе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Поначалу одессит выполнял несложные задания, которые получал от своего брата во временно оккупированном Крыму и непризнанном Приднестровье: он передавал гонорары модераторам антиукраинских групп в соцсетях и создавал "ботов".
Постепенно украинца готовили к более масштабному заданию - теракту на нефтепроводе Одесса-Броды.
Одессит выполнять задание отказался и обратился в правоохранительные органы Украины.
Сейчас активно сотрудничает с украинскими службами и дает показания против своих бывших "работодателей".
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