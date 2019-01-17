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17.01.2019, 12:58

В СБУ рассказали о предотвращенных диверсиях в Украине

В СБУ рассказали о предотвращенных диверсиях в Украине - Фото
Фото: Liga.net

Служба безопасности Украины отчиталась по разоблаченным шпионам и предотвращенным терактам за прошедший год

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В СБУ отчитались о количестве разоблаченных шпионов и предотвращенных терактов за прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Силами украинского ведомства за прошедший год предотвращено 8 терактов, 5 из них раскрыты. 

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Также сообщается, что СБ разоблачила 29 иностранных шпионов. 11 граждан Украины проводили разведывательно-подрывную деятельность против своей страны, трое из них уже осуждены за госизмену.

Кроме всего прочего, по данным службы безопасности, 157 россиянам запретили въезд в Украину: 83 из них признали пропагандистами.

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Теги: сбу, шпион, теракт, диверсия рф
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