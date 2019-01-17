Смерть пенсионерки на линии соприкосновения: ОБСЕ сообщила детали

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уточняли сообщения о том, что 80-летняя женщина скончалась 5 января, ожидая возле контрольного пункта пропуска въезда/выезда вблизи Майорска при пересечении линии соприкосновения. Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

Представитель Государственной пограничной службы Украины и сотрудник полиции Бахмута (бывший Артемовск, - ред.) сообщили СММ о том, что женщина умерла утром 5 января, ожидая возле КПВВ.

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8 января сотрудники морга в Бахмуте подтвердили, что тело женщины было доставлено в морг для проведения вскрытия.

15 января сотрудники морга в Бахмуте сообщили, что смерть женщины наступила вследствие естественных причин.

5 января 2018 года на контрольных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск умерли два человека.