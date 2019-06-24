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24.06.2019, 14:08

Смерть соратника Гриценко. Князев рассказал об увольнениях

Смерть соратника Гриценко. Князев рассказал об увольнениях - Фото
Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Нацполиции отметил, что все подробности резонансного дела будет комментировать Госбюро расследований

Глава Национальной полиции Сергей Князев уволил с должности начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса и его заместителя Сергея Сокиряна из-за смерти активиста партии Гражданская позиция Александра Комарницкого, который умер вчера после избиения полицейскими 11 июня.  Об этом Князев сказал на брифинге в Виннице.

Князев отметил, что удовлетворен рапорт Педоса и вместо него назначен и.о. начальника ГУ Нацполиции в Винницкой области Руслан Мороз.

"По моему приказу подготовлены материалы об увольнении замначальника областной полиции полковника Сокиряна с занимаемой должности и также рядов Нацполиции. Отстранены четыре руководителя местной полиции. Сегодня назначен вместо полковника Сокиряна… Игорь Мандрикович, который работал руководителем управления внутренней безопасности Винницкой области. Сегодня также будет назначен и.о. глава полиции Винницкой области Руслан Мороз, который с 2014 года руководил добровольческим подразделением", - отметил Князев.

Князев подчеркнул, что полиция "не будет покрывать негодяев и приложит максимальные усилия, чтобы расследование было прозрачным и качественным".

Отвечая на вопрос, есть доказательства вины полицейского в смерти активиста, например, записи с камер видеонаблюдения, Князев сказал: "Я не имею права рассказывать об обстоятельствах, которые есть объектом расследования ГБР. Сейчас следователи ГБР находятся в Хмельницком суде и получают разрешение на проведение экспертизы судебно-медицинской, где ставятся вопросы … характер травм, причины и последствия. Я бы хотел несколько дней не комментировать это. ГБР прокомментирует. Нам известно одно, из показаний очевидцев, как они видели эти обстоятельства".

Он не стал раскрывать подробности показаний очевидцев трагедии, с которыми уже общались полицейские.

23 июня 2019 года умер Комарницкий, которого в Виннице избили полицейские.

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Теги: гражданская позиция, сергей князев, увольнения, Александр Комарницкий
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