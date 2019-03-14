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14.03.2019, 13:24

Смерть сотрудника АП: полиция сообщила новые детали

Смерть сотрудника АП: полиция сообщила новые детали - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данным полиции, у Александра Бухтатого "исчезли несколько личных вещей"

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На теле сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, который был найден сегодня мертвым, не найдены следы от огнестрельного оружия или колото-резанных ран. Об этом LIGA.net сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, на теле есть кровь, поэтому судмедэкспертиза должна установить все подробности инцидента.

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Отвечая на вопрос, задержаны ли подозреваемые в совершении преступления, как сообщают некоторые СМИ, Тракало сказал, что полиция отрабатывает сейчас несколько версий.

Он не стал уточнять, что именно украли при ограблении, отметив, что "исчезли несколько личных вещей".

14 марта 2019 года в Киеве был найден труп Бухтатого.

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Теги: ярослав тракало, администрация президента, труп, Александр Бухтатый
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