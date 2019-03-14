Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.03.2019, 12:08

В Киеве найден труп сотрудника Администрации президента: фото 18+

В Киеве найден труп сотрудника Администрации президента: фото 18+ - Фото
Фото: Нацполиция

Возле трупа нашли удостоверение сотрудника АП на имя Александа Бухтатый

Реклама
Реклама

Сегодня, 14 марта, в Киеве был найден труп сотрудника Администрации президента. Информацию LIGA.net подтвердили собеседники на Банковой и в силовых структурах. 

"Тело осмотрел судебно-медицинский эксперт, согласно предварительному выводу которого следов насильственной смерти не обнаружено. Поэтому предварительная причина смерти будет установлена ​​после вскрытия, а окончательная - после проведения судебно-медицинской экспертизы", - сказали в Нацполиции Киева.

Реклама

Тело нашли утром, около 07:00, в Шевченковском районе столицы на Лукьяновке.

Полицию вызвали прохожие. Правоохранители отметили, что личность погибшего установлена. 

Возле трупа обнаружили удостоверение сотрудника АП Александра Бухтатого 1973 года рождения, который был главным консультантом Главного департамента информационной политики АП.

Фото 18+

Фото: Нацполиция, Вартові Еспрессо, kriminalukraine.com.ua

Отправить:
Распечатать:
Теги: смерть, убийство, администрация президента, труп, Александр Бухтатый
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 