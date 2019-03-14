В Киеве найден труп сотрудника Администрации президента: фото 18+

Фото: Нацполиция

Сегодня, 14 марта, в Киеве был найден труп сотрудника Администрации президента. Информацию LIGA.net подтвердили собеседники на Банковой и в силовых структурах.

"Тело осмотрел судебно-медицинский эксперт, согласно предварительному выводу которого следов насильственной смерти не обнаружено. Поэтому предварительная причина смерти будет установлена ​​после вскрытия, а окончательная - после проведения судебно-медицинской экспертизы", - сказали в Нацполиции Киева.

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Тело нашли утром, около 07:00, в Шевченковском районе столицы на Лукьяновке.

Полицию вызвали прохожие. Правоохранители отметили, что личность погибшего установлена.

Возле трупа обнаружили удостоверение сотрудника АП Александра Бухтатого 1973 года рождения, который был главным консультантом Главного департамента информационной политики АП.

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Фото: Нацполиция, Вартові Еспрессо, kriminalukraine.com.ua