Смерть студентки под Олевском: полиция не подозревает водителя

Водителя маршрутки, в которой ехала перед смертью от переохлаждения 20-летняя студентка из Олевского района Житомирской области, могут привлечь к уголовной ответственности, если будет установлено, что он оставил девушку в опасности. Об этом сказала пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, девушка сама вышла из маршрутки на остановке в соседнем селе.

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"На остановке она вышла. Подтверждений того, что в салоне автобуса был конфликт между ней и водителем, на данный момент у нас нет. Но эту информацию мы проверяем повторно", - сказала Ващенко.

Она уточнила, что вечер девушка провела в компании ровесников, они "отдыхали". По неподтвержденной информации полиции, студентка якобы пыталась одолжить у кого-нибудь денег. "Но рассчитывалась ли она в автобусе, мы проверяем", - сказала представитель полиции.

Между селом Рудня-Хочинская, где проживала девушка, и Перга, в котором она вышла, - около 3 км. Там есть автомобильная дорога и тропа через лес, которая значительно сокращает путь, и местные жители ею активно пользуются.

"Недалеко от этой тропы и нашли девушку", - сказала Ващенко.

"На данный момент все мероприятия проводятся в рамках уголовного производства по ст. 115 (Умышленное убийство) УК. Если будут установлены обстоятельства, которые будут указывать на то, что водитель оставил ее в опасности, тогда возможно привлечение к ответственности по статье 135 УК", - уточнила она.

По ее словам, сейчас утверждать, что у водителя был какой-либо преступный мотив, нельзя.

В Олевском районе Житомирской области умерла от переохлаждения 20-летняя студентка, которую водитель, по непроверенной информации, выставил из маршрутки, поскольку она не могла оплатить проезд.