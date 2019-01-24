Цена жизни 25 грн: полиция сообщила детали смерти студентки

Ирина Дворецкая (фото - nvmk.org.ua)

В Олевском районе Житомирской области умерла от переохлаждения 20-летняя студентка, которую водитель выгнал из маршрутки, поскольку у нее не оказалось 25 грн, чтобы заплатить проезд. Об этом сообщают местные СМИ.

Девушка ехала в Олевск в больницу к матери. В областной полиции сегодня LIGA.net подтвердили факт смерти девушки.

Реклама

Спикер полиции Житомирской области Алла Ващенко отметила LIGA.net, что девушка умерла от переохлаждения после того, как ее высадили из маршрутки именно на остановке, а не в лесополосе между населенными пунктами.

"Ее тело нашли 10 января в лесном массиве. Согласно заключениям судмедэкспертов она умерла от переохлаждения внутренних органов", - отметила Ващенко.

Отвечая на вопрос LIGA.net, был ли опрошен водитель маршрутки, Ващенко сказала: "Водитель дал показания. Он сказал, что не знает причины, почему вышла девушка сразу на следующей остановке 8 января около 04:00".

В полиции также не ответили, установлены ли очевидцы, которые могли бы подтвердить, что водитель выгнал студентку из маршрутки.

"Вопрос, который вы задаете (об очевидцах, - ред.) не является первоочередным, она умерла от переохлаждения", - добавила Ващенко.

По ее словам, полиция не подтверждает информацию о том, что девушка якобы была в состоянии алкогольного опьянения, как писали некоторые издания. "Нет такой информации", - подчеркнула Ващенко.

По информации местных СМИ, девушка училась в Новоград-Волынском медицинском колледже, ее звали Ирина Дворецкая.

2 ноября в Ирпене Киевской области из переполненной маршрутки на ходу выпала 15-летняя девушка, у нее диагностирована черепно-мозговая травма.