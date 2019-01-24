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24.01.2019, 10:39

Цена жизни 25 грн: полиция сообщила детали смерти студентки

Цена жизни 25 грн: полиция сообщила детали смерти студентки - Фото
Ирина Дворецкая (фото - nvmk.org.ua)

По информации местных СМИ, водитель выгнал девушку после того, как она не смогла заплатить за проезд. В полиции это не подтверждают.

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В Олевском районе Житомирской области умерла от переохлаждения 20-летняя студентка, которую водитель выгнал из маршрутки, поскольку у нее не оказалось 25 грн, чтобы заплатить проезд. Об этом сообщают местные СМИ.

Девушка ехала в Олевск в больницу к матери. В областной полиции сегодня LIGA.net подтвердили факт смерти девушки.

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Спикер полиции Житомирской области Алла Ващенко отметила LIGA.net, что девушка умерла от переохлаждения после того, как ее высадили из маршрутки именно на остановке, а не в лесополосе между населенными пунктами.

"Ее тело нашли 10 января в лесном массиве. Согласно заключениям судмедэкспертов она умерла от переохлаждения внутренних органов", - отметила Ващенко.

Отвечая на вопрос LIGA.net, был ли опрошен водитель маршрутки, Ващенко сказала: "Водитель дал показания. Он сказал, что не знает причины, почему вышла девушка сразу на следующей остановке 8 января около 04:00".

В полиции также не ответили, установлены ли очевидцы, которые могли бы подтвердить, что водитель выгнал студентку из маршрутки.

"Вопрос, который вы задаете (об очевидцах, - ред.) не является первоочередным, она умерла от переохлаждения", - добавила Ващенко.

По ее словам, полиция не подтверждает информацию о том, что девушка якобы была в состоянии алкогольного опьянения, как писали некоторые издания. "Нет такой информации", - подчеркнула Ващенко.

По информации местных СМИ, девушка училась в Новоград-Волынском медицинском колледже, ее звали Ирина Дворецкая.

2 ноября в Ирпене Киевской области из переполненной маршрутки на ходу выпала 15-летняя девушка, у нее диагностирована черепно-мозговая травма. 

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Теги: маршрутка, водитель, переохлаждение, ирина дворецкая
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