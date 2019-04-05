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05.04.2019, 15:37

Снайпер боевиков обстрелял КПВВ Марьинка: пропуск приостановлен

Снайпер боевиков обстрелял КПВВ Марьинка: пропуск приостановлен - Фото
КПВВ Марьинка (фото - пресс-служба ГПСУ)

Старший смены получил ранение

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В Донбассе снайпер боевиков обстрелял КПВВ "Марьинка", ранив украинского военного. Пункт пропуска временно закрыт. Об этом в Facebook сообщает спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, ранение получил старший смены на нулевом блокпосту КПВВ "Марьинка".

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Состояние здоровья раненого удовлетворительное. Сейчас ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в ближайшее медицинское учреждение, сообщил Слободян.

Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" решением штаба ООС временно приостановлен.

30 марта в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе военные 46-го батальона "Донбасс-Украина" вблизи Попасной уничтожили огневую точку российско-террористического формирования, из которой боевики обстреливали позиции украинской армии.

 

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Теги: Донбасс, Марьинка, снайпер
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