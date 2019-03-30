Военные из ПТУРа уничтожили огневую точку боевиков: видео

В районе проведения операции объединенных сил в Донбассе военные 46-го батальона "Донбасс-Украина" вблизи Попасной уничтожили огневую точку российско-террористического формирования, из которой боевики обстреливали позиции украинской армии. Об этом сообщает в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

Для ликвидации огневой точки боевиков украинские военные использовали противотанковую управляемую ракету (ПТУР).

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28 марта был опубликован аудиоперехват телефонного разговора боевика гибридной армии РФ в Донбассе, который показывает, что в последние месяцы оккупанты несут немалые потери в технике и живой силе. Такая тенденция наметилась после насыщения линии фронта современными противотанковыми комплексами Стугна-П и Корсар украинского производства. Боевики сетуют на то, что ранее противотанковые управляемые ракеты на вооружении у ВСУ были "с плохими" системами управления, а теперь - все современное.