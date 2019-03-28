"Или аж из Львова летит": боевики жалуются на оружие ВСУ - аудио

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"Наши боятся с амбразуры уже вылезти, потому что знают - ПТУР сейчас прилетит", - говорит голос боевика на перехваченном аудио телефонного разговора

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Аудиоперехват телефонного разговора боевика гибридной армии РФ в Донбассе, который опубликовал в Facebook офицер Анатолий Штефан, показывает, что в последние месяцы оккупанты несут немалые потери в технике и живой силе. Такая тенденция наметилась после насыщения линии фронта современными противотанковыми комплексами Стугна-П и Корсар украинского производства.

"Меня эти российские каналы добивают, которые на Донбасс не ездят: "Украинская армия воюет металлоломом". Давно они уже металлоломом не воюют. Им уже поставили и электронику, в России такой нет. И радиоперехваты, и оружие <...> Напичкали электроникой хорошо, беспилотники падают", - жалуется боевик.

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Также он сетует на то, что ранее противотанковые управляемые ракеты на вооружении у ВСУ были "с плохими" системами управления, а теперь - все современное.

По словам оккупанта, под селом Желобок в Луганской области, где находится одна их самых давних и активных "горячих точек" фронта, украинские военные эффективно работают из ПТРК, практически незаметно совершая пуски ракет.

"Или, может, из-под Львова летит, кто знает", - резюмировал боевик.

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Теги: ВСУ, война в донбассе, птрк, радиоперехват, птур, анатолий штефан
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