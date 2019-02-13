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13.02.2019, 10:35

Снегопады заблокировали движение в трех областях - Укравтодор

Снегопады заблокировали движение в трех областях - Укравтодор - Фото
Фото: Pixabay

Ограничено движение грузовиков в Киевской, Винницкой и Черкасской областях

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Снегопад в Украине частично ограничил движение в трех областях. Об этом сообщает Укравтодор.

На утро 13 февраля ограничено движение грузовиков в Киевской (трассы Н-01, Р-18 и Т-10-22), Винницкой (М-21) и Черкасской (Н-01) областях. Также осложнен выезд из Черновцов по трассе М-19, где в результате резкого понижения температуры во время дождя образовалась гололедица.

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Умеренный снег сейчас идет в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Снег с дождем продолжается в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Также сообщается, что трассы государственного значения в Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской и Закарпатской областях заснежены.

В Ровенской, Одесской и Черновицкой областях на дорогах гололедица. 

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий в шести областях Украины обесточены 188 населенных пунктов

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Теги: укравтодор, транспорт, погода
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