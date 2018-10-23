Сотрудники Воды Донбасса подорвались на мине

Фото: slavdelo.dn.uа

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Никто не погиб, есть раненые

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Сегодня, 23 октября, в Донецкой области работники коммунального предприятия Вода Донбасса подорвались на мине в районе Чигарей - они ехали ремонтировать поврежденный водопровод Горловка – Торецк. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, а также руководитель гуманитарной миссии Пролиска Евгений Каплин в Facebook.

По информации пресс-службы, бригада аварийно-восстановительных работ Часовоярского РПУ направилась к месту предполагаемого порыва, по дороге автомобиль КРАЗ, который вез экскаватор, попал на взрывное устройство. В результате была повреждена кабина автомобиля, средний мост, оторван бензобак. Водитель контужен, другие члены бригады не пострадали.

По информации Евгения Каплина, минно-взрывные травмы получили два человека.

28 августа в зоне проведения операции объединенных сил на луганском направлении фронта в районе ответственности одной из бригад имели место два случая подрыва на минно-взрывных устройствах, в результате которых двое военнослужащих погибли и четверо были ранены.