Сотрудников Госгеонедр задержали на вымогательстве $400 000

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Сотрудники Генпрокуратуры совместно с ГБР Хмельницкой области и СБУ задержали группу лиц, в том числе сотрудников Госгеонедр, которые требовали от предпринимателей взятки. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко уточнил, что в группу входили также представители криминальных структур. Они требовали с предпринимателей более $400 000 за прекращение давления на бизнес.

Ранее ГПУ сообщала, что уличила группу лиц, которые требовали у исполняющего обязанности госсекретаря Министерства экологии и природных ресурсов $100 000.