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04.06.2019, 11:30

Сотрудников Госгеонедр задержали на вымогательстве $400 000

Сотрудников Госгеонедр задержали на вымогательстве $400 000 - Фото
Фото: LIGA.net

Генпрокурор сообщил, что в Хмельницкой области задержали группу лиц, в том числе чиновников, которые требовали от предпринимателей взятку

Сотрудники Генпрокуратуры совместно с ГБР Хмельницкой области и СБУ задержали группу лиц, в том числе сотрудников Госгеонедр, которые требовали от предпринимателей взятки. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко уточнил, что в группу входили также представители криминальных структур. Они требовали с предпринимателей более $400 000 за прекращение давления на бизнес.

Ранее ГПУ сообщала, что уличила группу лиц, которые требовали у исполняющего обязанности госсекретаря Министерства экологии и природных ресурсов $100 000. 

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Теги: юрий луценко, взятка, коррупция, госгеонедра, гпу, гбр, сбу
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