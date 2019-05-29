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29.05.2019, 12:07

В ГПУ уточнили, у кого из чиновников аферисты требовали $100 000

В ГПУ уточнили, у кого из чиновников аферисты требовали $100 000 - Фото
Фото: скриншот видео

По версии следствия, подозреваемые сначала организовали акции протеста против чиновника, а потом требовали деньги, чтобы акции прекратились

Генпрокуратура уличила группу лиц, которые требовали у исполняющего обязанности госсекретаря Министерства экологии и природных ресурсов $100 000. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Уточняется, что подозреваемые "прикрывались" деятельностью общественной организации "Стоп коррупции". Деньги они требовали и получили, по версии следствия, за прекращение умышленно организованных ими акций с требованием уволить этого чиновника. Кроме акций были также обращения в правоохранительные органы с требованием расследовать якобы совершенные им преступления.

Ранее сегодня в МВД сообщили, что правоохранители задержали на получении $100 000 группу подозреваемых в шантаже компроматом чиновников государственных структурЗадержаны двое жителей Львова в возрасте 41 и 45 лет.

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Теги: взятка, шантаж, аферисты, минэкологии
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