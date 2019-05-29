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В 2018 году чиновник заявил о вымогательстве денег за неразглашение "сведений частного и компрометирующего характера"

Правоохранители задержали на получении $100 000 группу подозреваемых в шантаже компроматом чиновников государственных структур. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Задержаны двое жителей Львова в возрасте 41 и 45 лет, которые "представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов" и ездили "на автомобиле элит-класса".

"Получены доказательства причастности к действиям львовян - бывшего начальника управления персоналом структуры, в которой сейчас работает заявитель, и нескольких членов одной из общественных организаций, которая специализируется на заказных протестных акциях, с целью психологического давления на нужный объект", - сказала в министерстве.

Им грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

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Теги: шантаж
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