Правоохранители задержали на получении $100 000 группу подозреваемых в шантаже компроматом чиновников государственных структур. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Задержаны двое жителей Львова в возрасте 41 и 45 лет, которые "представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов" и ездили "на автомобиле элит-класса".

"Получены доказательства причастности к действиям львовян - бывшего начальника управления персоналом структуры, в которой сейчас работает заявитель, и нескольких членов одной из общественных организаций, которая специализируется на заказных протестных акциях, с целью психологического давления на нужный объект", - сказала в министерстве.

Им грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Читайте также: Прокуратура задержала шантажиста из санатория для атошников: фото