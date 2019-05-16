Прокуратура задержала шантажиста из санатория для атошников: фото

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Военная прокуратура задержала главу профсоюза санатория для атошников в Винницкой области, который требовал 264 тыс грн взятки. Об этом сообщает пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко у себя в Facebook.

По его словам, 15 мая во время получения неправомерной выгоды разоблачен председатель профсоюзной организации ООО Санаторий Подолье.

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Установлено, что в начале мая в полицию обратились представители общественной союза ВО участников боевых действий и волонтеров АТО и руководство ООО Санаторий Подолье, который расположен в Хмельнике Винницкой области.

Заявители сообщили, что председатель профсоюзной организации этого санатория создает искусственные препятствия для работы учреждения.

По данным ГПУ, накануне председатель профсоюза требовал предоставить ему 264 тыс грн за передачу печати и учредительных документов на свою первичную организацию, а также отзыв представленных им судебных исков. "При условии получения "вознаграждения" он пообещал не мешать работе санатория и прекратить свою противоправную деятельность", - уточнил Лысенко.

При получении взятки 264 тыс грн мужчина был задержан.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 УК и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

17 апреля 2019 года военная прокуратура Луганского гарнизона совместно с представителями Нацполиции в районе проведения операции объединенных сил задокументировала преступную схему хищения военного имущества должностными лицами одной из воинских частей.