"Списывали топливо": в Донбассе раскрыли схему хищения - фото

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Военная прокуратура Луганского гарнизона совместно с представителями Нацполиции в районе проведения операции объединенных сил задокументировала преступную схему хищения военного имущества должностными лицами одной из воинских частей. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса проводят следователи территориального управления Государственного бюро расследований.

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"Было установлено, что помощник начальника тыла одной из воинских частей капитан Б., действуя с организованной группой с ФОТ Ш. и В., с целью личного обогащения, разработали преступную схему, согласно которой капитан Б. систематически и безосновательно списывал топливо с учета воинской части", - отметили в штабе ООС.

По данным военной прокуратуры, полученные излишки горючего капитан Б. и гражданские лица Ш. и В. вывозили из охраняемой территории военной части с помощью гражданских грузовых автомобилей. В дальнейшем военное горючее гражданские лица завозили в гаражный бокс стоянки в Северодонецке, где организовали точку продажи топлива конечным потребителям.

Предварительно установлено, что в период с декабря 2018 года по апрель 2019 соучастниками было похищено и реализовано военного топлива объемом более 70 тонн на общую сумму более 1,5 млн грн.

"Задержан один из исполнителей преступления гражданин В. При проведении обысков обнаружено и изъято военное топливо общим объемом более трех тонн, емкости для похищения и хранения топлива, изготовленную кустарным способом заправочную колонку, черновые записи учета реализованного военного топлива", - уточнили в штабе.

17 апреля 2019 после непосредственного распределения между участниками организованной группы средств, полученных от реализованного военного топлива, из которых капитаном Б. было получено 40 000 грн, его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Будет решен вопрос о сообщении задержанным о подозрении, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения капитана Б. от занимаемой должности.

4 апреля 2019 года Укрзалізниця начала использовать дроны для предотвращения краж топлива на железной дороге.