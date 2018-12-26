Спасатели искали троих заблудившихся в Карпатах туристов

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Спасатели Закарпатья нашли в горах троих заблудившихся туристов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что двое сноубордистов из Львова (1988 и 1991 года рождения) потеряли ориентир и заблудились в районе горы Гимба Межгорского района. Когда они поняли, что из-за наступившего вечера не смогут самостоятельно вернуться к базе отдыха, то позвонили спасателям и сообщили, где примерно находятся.

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Им на помощь отправились 5 специалистов горного поисково-спасательного отделения города Нижние Ворота Воловецкого района.

Во время поисков сноубордистов спасатели нашли еще одного заблудившегося туриста - и киевлянина 1996 года рождения. Как оказалось, лыжник тоже потерял ориентир и заблудился в Карпатах.

Несколько позже обнаружили и львовских сноубордистов. Всех туристов отвезли на базы отдыха, медицинская помощь им не потребовалась.

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