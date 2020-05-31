Спасатели предупреждают о подъеме уровня воды в реках из-за сильных дождей

Река (фото - pixabay)

31 мая и 1 июня в некоторых областях Украины из-за сильных дождей ожидается подъем уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Подъем уровня воды ожидается во Львовской и Ивано-Франковской областях на 0,5 - 1,5 метра. На отдельных участках до 2 метров. Местами ожидаются подтопления.

Повышение ожидается в реках бассейна Припяти - на 0,1 - 0,5 метра, реках Закарпатской области - на 0,5 - 1,5 м, и реках бассейнов Прута, Сирет и Западного Буга во Львовской и Волынской областях - на 0,3 - 1,3 м.

26 мая в Укргидрометцентре сообщили, какой будет погода в июне. По прогнозам синоптиков, в июне ожидается больше гроз, чем в мае, град и шквалы.