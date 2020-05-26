Дожди и шквалы. В Укргидрометцентре сообщили, какой будет погода в июне

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В июне этого года средняя месячная температура воздуха ожидается +16, +21 градусов, в горных районах + 9, +15 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Абсолютный максимум температуры воздуха прогнозируется +32, +39 градусов, в горных районах +24, +31 градус, абсолютный минимум -0, +7 градусов, в отдельных районах северных, восточных и западных областей 0, -3 градуса, на высокогорье Карпат до -5 градусов.

Средняя месячная количество осадков - 44-95 мм, на юге страны местами будет 33-42 мм, в Карпатах и ​​Прикарпатье до 100-187 мм.

В июне по сравнению с маем ожидается больше гроз, прогнозируется град, шквалы, сильные дожди и ливни.

13 мая сообщалось , что в ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере столицы.

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