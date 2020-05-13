Чистый воздух в Киеве. Специалисты спрогнозировали, как долго он таким будет

Карантин в Киеве (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

С 5 по 11 мая уровень загрязнения воздуха в Киеве постепенно снижался. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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По мнению специалистов, это связано это с циклоническим характером погоды.

"В общем, по сравнению с предыдущей неделей, в воздухе снизился среднесуточное содержание всех загрязняющих примесей, более заметно - диоксида азота, диоксида серы и формальдегида. Надо учесть, что в связи с длительными выходными количество транспорта на дорогах Киева уменьшилось и это, вместе с дождливой погодой, способствовало снижению загрязнения воздуха", - отмечается в сообщении.

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Специалисты добавили, что учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.

Всего на 11 стационарных постах обсерватории, работающих во время карантина, отобрали и проанализировали 957 проб воздуха. С более подробной информацией, можно ознакомиться тут.

17 апреля уровень загрязнения воздуха в Киеве вечером снова стал самым высоким в мире.

21 апреля сообщалось, что воздух в столице стал чище, загрязнение не превышает норму.