Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Чистый воздух в Киеве. Специалисты спрогнозировали, как долго он таким будет

Чистый воздух в Киеве. Специалисты спрогнозировали, как долго он таким будет - Фото
Карантин в Киеве (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
13.05.2020, 07:37

Специалисты отметили, что в ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере

С 5 по 11 мая уровень загрязнения воздуха в Киеве постепенно снижался. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По мнению специалистов, это связано это с циклоническим характером погоды.

"В общем, по сравнению с предыдущей неделей, в воздухе снизился среднесуточное содержание всех загрязняющих примесей, более заметно - диоксида азота, диоксида серы и формальдегида. Надо учесть, что в связи с длительными выходными количество транспорта на дорогах Киева уменьшилось и это, вместе с дождливой погодой, способствовало снижению загрязнения воздуха", - отмечается в сообщении.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Специалисты добавили, что учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.

Всего на 11 стационарных постах обсерватории, работающих во время карантина, отобрали и проанализировали 957 проб воздуха. С более подробной информацией, можно ознакомиться тут.

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
воздух загрязнение примеси карантин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 