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Смог. В Киеве снова самый грязный воздух в мире – рейтинг

Смог. В Киеве снова самый грязный воздух в мире – рейтинг - Фото
Фото: depositphotos.com
17.04.2020, 22:21

Уровень загрязнения воздуха в Киеве вечером - самый высокий в мире

Вечером 17 апреля в Киеве сильно ухудшилось качество воздуха – он второй вечер подряд поднялся на первое место в рейтинге городов с самой загрязненной атмосферой. Об этом свидетельствуют данные сайта IQAir.

По состоянию на 22:22 индекс загрязнения воздуха (Air Quality Index) в городе составляет 376 при допустимой норме в 50.

Рейтинг IQAir
  • Со вчерашнего дня в Киеве и области наблюдается существенное задымление, в воздухе зафиксированы продукты горения. В КГГА сообщили, что причина — в пожарах в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также в северо-западном ветре.
  • Утром 17 апреля по данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir, из-за задымления в связи с пожарами Чернобыльской зоне и Житомирской области Киев утром находился на первом месте по показателям загрязнения воздуха в мире. По состоянию на 13:15 17 апреля ситуация улучшилась, но все равно было зафиксировано превышение в 3 раза.
  • Ранее сегодня глава МВД Арсен Аваков и глава ГСЧС Николай Чечеткин заявили, что смог над столицей не представляет химической и радиологической угрозы, а радиационный фон в Киеве и области - в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Читайте также: Пик пожаров в Киевской области ожидается на выходных – спасатели

Наталия Медведева
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