Смог над Киевом не представляет химической и радиологической угрозы - ОП

Фото: president.gov.ua

Смог над столицей не представляет химической и радиологической угрозы, а радиационный фон в Киеве и области - в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. Об этом во время селекторного совещания президенту Владимиру Зеленскому доложили глава МВД Арсен Аваков и глава ГСЧС Николай Чечеткин, сообщает пресс-служба ОП.

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И Аваков, и Чечеткин подчеркнули, что дым над Киевом — не из Чернобыльской зоны, а из Житомирской области (на 90%, по словам главы МВД).

В сообщении Офиса президента говорится, что причина пожаров в Житомирской области в том, что накануне шквальный ветер повредил сети электропередачи. Утром там было три новых очага возгорания. "К тому же горят и торфяные залежи, из-за чего дым и запах горения могут сохраняться несколько дней", - отметили в ОП.

Там в который раз отметили, что угрозы для критических объектов в Чернобыльской зоне эти пожары не несут.

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По словам главы Минздрава Максима Степанова, люди, которые живут в зоне распространения дыма, должны избегать длительных прогулок, плотно закрывать окна и двери, включать системы кондиционирования и очистки воздуха, пить несколько литров воды в день, часто делать влажную уборку.

Со вчерашнего дня в Киеве и области наблюдается существенное задымление, в воздухе зафиксированы продукты горения. В КГГА сообщили, что причина — в пожарах в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также в северо-западном ветре.

17 апреля по данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir, из-за задымления в связи с пожарами Чернобыльской зоне и Житомирской области Киев утром находился на первом месте по показателям загрязнения воздуха в мире. По состоянию на 13:15 17 апреля ситуация улучшилась, но все равно было зафиксировано превышение в 3 раза.