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Воздух в Киеве стал чище. Загрязнение не превышает норму, есть прогноз на неделю

Воздух в Киеве стал чище. Загрязнение не превышает норму, есть прогноз на неделю - Фото
Киев (Фото: LIGA.net)
21.04.2020, 22:19

По данным ресурса IQAir, воздух в Киеве стал чище, загрязнение не превышает норму

По состоянию на 21:00 21 апреля уровень загрязнения воздуха в Киеве не превышает норму, его состояние характеризуется как "хорошее". Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, который отслеживает качество воздуха в режиме реального времени.

Воздух в Киеве (Инфографика IQAir)

Индекс загрязнения воздуха Киева составляет 49 при максимально допустимой норме в 50.

Теперь столица Украины находится на 48 месте в мировом рейтинге городов с самой загрязненной атмосферой.

Воздух в Киеве (Инфографика IQAir)

Сервис прогнозирует, что в ближайшую неделю проблем с воздухом почти не будет, небольшое увеличение загрязнения ожидают в субботу, 25 апреля.

Воздух в Киеве (Инфографика IQAir)

  • Несколько последних дней воздух в столице и области был существенно загрязнен. В Киеве несколько раз была самая грязная атмосфера в мире. Власти утверждают, что это - продукты горения, которые распространяются ветром с пожаров в Киевской и Житомирской областях.
  • В КГГА ранее сообщили, что за последние сутки в экосистемах Киева и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила.
Наталия Медведева
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