Воздух в Киеве стал чище. Загрязнение не превышает норму, есть прогноз на неделю

Киев (Фото: LIGA.net)

По состоянию на 21:00 21 апреля уровень загрязнения воздуха в Киеве не превышает норму, его состояние характеризуется как "хорошее". Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, который отслеживает качество воздуха в режиме реального времени.

Индекс загрязнения воздуха Киева составляет 49 при максимально допустимой норме в 50.

Теперь столица Украины находится на 48 месте в мировом рейтинге городов с самой загрязненной атмосферой.

Сервис прогнозирует, что в ближайшую неделю проблем с воздухом почти не будет, небольшое увеличение загрязнения ожидают в субботу, 25 апреля.

Несколько последних дней воздух в столице и области был существенно загрязнен . В Киеве несколько раз была самая грязная атмосфера в мире. Власти утверждают , что это - продукты горения, которые распространяются ветром с пожаров в Киевской и Житомирской областях.

В КГГА ранее сообщили , что за последние сутки в экосистемах Киева и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила.