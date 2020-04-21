Воздух в Киеве стал чище. Загрязнение не превышает норму, есть прогноз на неделю

По состоянию на 21:00 21 апреля уровень загрязнения воздуха в Киеве не превышает норму, его состояние характеризуется как "хорошее". Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, который отслеживает качество воздуха в режиме реального времени.
Индекс загрязнения воздуха Киева составляет 49 при максимально допустимой норме в 50.
Теперь столица Украины находится на 48 месте в мировом рейтинге городов с самой загрязненной атмосферой.
Сервис прогнозирует, что в ближайшую неделю проблем с воздухом почти не будет, небольшое увеличение загрязнения ожидают в субботу, 25 апреля.