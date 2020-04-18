В Киеве и области 37 пожаров за сутки. КГГА советует сидеть дома и закрыть окна

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За последние сутки в экосистемах Киева и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

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В Киеве произошло четыре пожара травяного настила общей площадью 1,3 гектара, все они ликвидированы. В Киевской области зафиксированы 33 пожара площадью 26,8 га.

По информации ГСЧС, продолжается тушение очагов тления в Житомирской области и в Чернобыльской зоне отчуждения.

Радиационный фон в столице и области - в пределах нормы. Однако в воздухе зафиксированы продукты горения, поэтому специалисты просят не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости.

Со вчерашнего дня в Киеве и области наблюдается существенное задымление, в воздухе зафиксированы продукты горения. В КГГА сообщили, что причина — в пожарах в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также в северо-западном ветре. задымление, в воздухе зафиксированы продукты горения. В КГГА сообщили, что причина — в пожарах в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также в северо-западном ветре.

Утром 17 апреля по данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir, из-за задымления в связи с пожарами Чернобыльской зоне и Житомирской области Киев утром находился на первом месте по показателям загрязнения воздуха в мире. По состоянию на 13:15 17 апреля ситуация улучшилась, но все равно было зафиксировано превышение в 3 раза.

Ранее глава МВД Арсен Аваков и глава ГСЧС Николай Чечеткин заявили, что смог над столицей не представляет химической и радиологической угрозы, а радиационный фон в Киеве и области - в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

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