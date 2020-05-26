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Дожди и до +17 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

Дожди и до +17 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта - Фото
Фото: pexels.com
26.05.2020, 09:20

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня - ветер с северо-востока и востока, умеренный

Завтра, 26 мая, дожди пройдут по всей территории страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Ветер будет с северо-востока, востока, небольшой или умеренный.

Карта погоды на 26 мая

Температура воздуха днем +​​13, +17 градусов, на Закарпатье и местами в южной части + 17, + 20 градусов.

В Киеве – дождь, днем ​​+14 градусов.

"Со среды и до конца недели в столице потеплеет, правда, с небольшими колебаниями", - отметила Диденко.

Она уточнила, что с 1-2 июня ожидается до +20 градусов.

  • 13 мая сообщалось, что в ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере столицы.
Арина Толина
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