Дожди и до +17 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

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Завтра, 26 мая, дожди пройдут по всей территории страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Ветер будет с северо-востока, востока, небольшой или умеренный.

Температура воздуха днем +​​13, +17 градусов, на Закарпатье и местами в южной части + 17, + 20 градусов.

В Киеве – дождь, днем ​​+14 градусов.

"Со среды и до конца недели в столице потеплеет, правда, с небольшими колебаниями", - отметила Диденко.

Она уточнила, что с 1-2 июня ожидается до +20 градусов.

13 мая сообщалось , что в ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере столицы.