Дожди и до +17 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

Завтра, 26 мая, дожди пройдут по всей территории страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Ветер будет с северо-востока, востока, небольшой или умеренный.
Температура воздуха днем +13, +17 градусов, на Закарпатье и местами в южной части + 17, + 20 градусов.
В Киеве – дождь, днем +14 градусов.
"Со среды и до конца недели в столице потеплеет, правда, с небольшими колебаниями", - отметила Диденко.
Она уточнила, что с 1-2 июня ожидается до +20 градусов.