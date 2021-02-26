Спецслужбы РФ вербуют жителей оккупированного Донбасса воевать в Ливию и Сирию – разведка

Спецслужбы России вербуют жителей оккупированных территорий Донбасса в частные военные компании (ЧВК). После подготовки в РФ они участвуют в боевых действиях во многих странах мира, в частности, в Ливии и Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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Как отмечается, во время вербовки в ЧВК представители спецслужб страны-агрессора предлагают боевикам и жителям ОРДЛО зарплату $5000 в месяц, льготы участников боевых действий и пенсионное обеспечение после трех лет службы в ЧВК.

По информации военной разведки, сегодня боевики российских ЧВК с временно оккупированных территорий Украины привлекаются к участию в боевых действиях в Ливии и Сирии.

В декабре 2020-го боевики вместе с кадровыми офицерами России провели сборы на временно оккупированной части Донбасса.

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Наталия Медведева

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