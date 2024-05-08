США объявили многомиллионную награду за российского хакера под ником putinkrab

Один из лидеров хакерской группировки LockBit попал под санкции и получил обвинение в США

Фото: EPA / MICHAEL REYNOLDS

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения российскому хакеру Дмитрию Хорошеву, известному также как LockBitSupp, LockBit и Putinkrab. На сайте ведомства сообщается, что он обвиняется в создании хакерской группировки и вируса-требителя LockBit.

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За ценную информацию о Хорошеве, которая поможет его задержать, можно получить $10 млн.



"Мы выдвигаем обвинение лицу, которое, как мы считаем, разработало и администрировало зловредную киберсхему, жертвами которой стали более 2000 человек, у которых похитили более $100 млн", — сказал генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

7 мая против Хорошева синхронно были введены санкции Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией.

Он стал шестым членом хакерской группировки LockBit, которой предъявлены обвинения.