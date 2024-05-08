США объявили многомиллионную награду за российского хакера под ником putinkrab
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения российскому хакеру Дмитрию Хорошеву, известному также как LockBitSupp, LockBit и Putinkrab. На сайте ведомства сообщается, что он обвиняется в создании хакерской группировки и вируса-требителя LockBit.
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За ценную информацию о Хорошеве, которая поможет его задержать, можно получить $10 млн.
"Мы выдвигаем обвинение лицу, которое, как мы считаем, разработало и администрировало зловредную киберсхему, жертвами которой стали более 2000 человек, у которых похитили более $100 млн", — сказал генеральный прокурор США Меррик Гарланд.
7 мая против Хорошева синхронно были введены санкции Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией.
Он стал шестым членом хакерской группировки LockBit, которой предъявлены обвинения.
- LockBit появилась в 2019 году и была одной из самых активных группировок, занимавшихся вымогательством. Среди известных жертв LockBit были шинная компания Continental, корпорация Boeing, сеть ресторанов Subway.
- В начале 2024 года Национальная полиция сообщила, что Украина помогла прекратить деятельность LockBit. Ее участников нашли в Тернополе.
- Сайты, относящиеся к LockBit, были закрыты правоохранительными органами.