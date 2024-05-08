США оголосили багатомільйонну нагороду за російського хакера під ніком putinkrab
Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення російському хакеру Дмитру Хорошеву, відомого також як LockBitSupp, LockBit і putinkrab. На сайті відомства повідомляється, що він обвинувачується у створенні хакерського угрупування та вірусу-вимагача LockBit.
За цінну інформацію про Хорошева, яка допоможе його затримати, можна отримати $10 млн.
"Ми висуваємо обвинувачення особі, яка, як ми вважаємо, розробила та адмініструвала зловмисну кіберсхему, жертвами якої стали понад 2000 осіб, у яких викрали понад $100 млн", – сказав генеральний прокурор США Меррік Гарланд.
7 травня проти Хорошева синхронно було введено санкції Сполученими Штатами, Великою Британією та Австралією.
Він став шостим членом хакерського угруповання LockBit, якому висунули обвинувачення.
- LockBit з'явилося 2019 року й було одним з найактивніших угруповань, які займалися вимаганням. Серед відомих жертв LockBit були шинна компанія Continental, корпорація Boeing, мережа ресторанів Subway тощо.
- На початку 2024 року Національна поліція повідомила, що Україна допомогла припинити діяльність LockBit. Його учасників знайшли в Тернополі.
- Сайти, пов'язані з LockBit, були закриті правоохоронними органами.