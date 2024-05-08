США оголосили багатомільйонну нагороду за російського хакера під ніком putinkrab

Один із лідерів хакерського угруповання LockBit потрапив під санкції та отримав обвинувачення у США

Фото: EPA / MICHAEL REYNOLDS

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення російському хакеру Дмитру Хорошеву, відомого також як LockBitSupp, LockBit і putinkrab. На сайті відомства повідомляється, що він обвинувачується у створенні хакерського угрупування та вірусу-вимагача LockBit.

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За цінну інформацію про Хорошева, яка допоможе його затримати, можна отримати $10 млн.

"Ми висуваємо обвинувачення особі, яка, як ми вважаємо, розробила та адмініструвала зловмисну кіберсхему, жертвами якої стали понад 2000 осіб, у яких викрали понад $100 млн", – сказав генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

7 травня проти Хорошева синхронно було введено санкції Сполученими Штатами, Великою Британією та Австралією.

Він став шостим членом хакерського угруповання LockBit, якому висунули обвинувачення.