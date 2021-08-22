"Стандартная практика". Выпускникам академии СБУ подарили монеты с именем Баканова – фото

Выпускникам Национальной академии Службы безопасности Украины вручили памятные монеты, на которых было нанесено имя главы СБУ Ивана Баканова. Вручение знаков отличия является стандартной практикой, сказал LIGA.net пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

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"В этом году произошло стандартное вручение наград выпускникам Нацакадемии СБУ. Среди прочего им были вручены памятные монеты, что является общепринятой практикой для многих спецслужб мира", – сказал он.

По словам представителя СБУ, попытки отдельных лиц трактовать это обычное событие под любым другим углом является попыткой информманипуляции.

Вчера экс-глава Минобороны Анатолий Гриценко написал в Facebook, что награждения именным отличием с надписью на английском – "не было никогда, ни в одной из силовых структур, ни при одном из руководителей несопоставимых с Бакановым калибра".

21 августа собеседники LIGA.net в силовых органах рассказали, как проходит организация безопасности в связи с проведением саммита Крымской платформы.

Владислав Сердюк

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