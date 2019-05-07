Стрельба в журналиста в Киеве: подозреваемого отдали на поруки

Суд (фото - pixabay.com)

Мужчину, который подозревается в том, что 5 мая в Киеве стрелял в журналиста издания Новое время, суд отдал на поруки народным депутатам. Об этом сообщает theБабель.

Издание пишет, что подозреваемого зовут Владимир Регеша (позывной Санта), и он является ветераном военных действий в Донбассе.

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На время расследования дела суд отдал Регешу на поруки народным депутатам Оксане Корчинской, Егору Соболеву, Андрею Левусу, Сергею Высоцкому и Андрею Антонищаку.

Поддержать подозреваемого пришли в суд несколько десятков побратимов, а также активисты националистической организации С14.

Во время судебного заседания защита добровольца попросила журналистов выйти из зала судебных заседаний, поскольку это дело "частное". Во время оглашения меры пресечения представителям СМИ разрешили вернуться, сообщает издание.

Вечером 5 мая в одном из кафе на столичной Оболони мужчина стрелял из автомата в корреспондента издания Настоящее время Владимира Рунца. Он получил ранение ноги, стрелявший был задержан. По предварительным данным полиции, конфликт произошел на почве ревности.