Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Стрельба в Запорожской области: три человека госпитализированы

Стрельба в Запорожской области: три человека госпитализированы - Фото
Пистолет (фото - pixabay.com)
03.08.2019, 19:43

В одном из заведений случился конфликт между двумя компаниями

В одном из развлекательных заведений поселка Кирилловка Запорожской области в результате конфликта между двумя компаниями трое человек оказались в больнице с телесными повреждениями. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Там уточнили, что сообщение о стрельбе в развлекательном заведении получили сегодня около 10:00.

После прибытия на место происшествия полицейские "установили, что между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт, в результате которого в больницу с телесными повреждениями доставлены трое мужчин".

Являются ли нанесенные повреждения огнестрельными ранениями, в полиции не уточнили.

По словам правоохранителей, они установили участников конфликта.

Открыто уголовное производство по признакам ст.15 (покушение на преступление), ст.115 (Умышленное убийство) и ч.4 ст.296 (Хулиганство) УК.

5 июля неизвестный устроил стрельбу в Киеве, на Бессарабской площади.

Напишите нам
оружие стрельба Кирилловка
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 