Стрельба в Запорожской области: три человека госпитализированы

Пистолет (фото - pixabay.com)

В одном из развлекательных заведений поселка Кирилловка Запорожской области в результате конфликта между двумя компаниями трое человек оказались в больнице с телесными повреждениями. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Там уточнили, что сообщение о стрельбе в развлекательном заведении получили сегодня около 10:00.

После прибытия на место происшествия полицейские "установили, что между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт, в результате которого в больницу с телесными повреждениями доставлены трое мужчин".

Являются ли нанесенные повреждения огнестрельными ранениями, в полиции не уточнили.

По словам правоохранителей, они установили участников конфликта.

Открыто уголовное производство по признакам ст.15 (покушение на преступление), ст.115 (Умышленное убийство) и ч.4 ст.296 (Хулиганство) УК.

5 июля неизвестный устроил стрельбу в Киеве, на Бессарабской площади.