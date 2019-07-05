Неизвестный устроил стрельбу в центре Киева: видео

Сегодня, 5 июля, в Киеве на Бессарабской площади неизвестный устроил стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Правоохранители установили, что злоумышленник зашел в супермаркет и начал конфликтовать с людьми в очереди. После этого он вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и сбежал.

Во время инцидента никто не пострадал, сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и изымают записи с камер видеонаблюдения.

Несколько дней назад пассажир устроил стрельбу во львовской маршрутке. До этого в Вышгороде мужчина открыл стрельбу, испугавшись съемок шоу СТБ с "непонятными ритуалами".

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Видео: nformator.ua