Во Львове пассажир устроил стрельбу в маршрутке

Фото: пресс-служба Нацполиции

Вчера, 2 июля, во Львове пассажир стрелял в маршрутке из оружия неустановленного типа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Злоумышленником оказался 19-летний местный житель.

Во время поедки он "вел себя неадекватно и не реагировал на замечания других пассажиров", а затем достал оружие и сделал выстрел. Никто из пассажиров не пострадал.

Полиция открыла уголовное дело за "хулиганство". Максимальный срок, который грозит злоумышленнику - пять лет тюрьмы.

Ранее в Вышгороде мужчина открыл стрельбу, испугавшись съемок шоу СТБ с "непонятными ритуалами".

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