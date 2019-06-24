В Киеве маршрутки забросали коктейлями Молотова: видео

Полиция

В Оболонском районе Киева, на улице Героев Днепра группа неизвестных в балаклавах забросала маршрутки бутылками с зажигательной смесью. Злоумышленникам удалось скрыться. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь Оболонского отдела полиции Киева.

Группа молодых людей из 5-6 человек подбежали к автобусам, которые осуществляют перевозки пассажиров в Вышгород, и бросили в маршрутки бутылки с зажигательной смесью и дымовые шашки.

Водители маршруток самостоятельно потушили возгорание и вызвали полицию.

Сейчас полиция проводит операцию по поиску и задержанию злоумышленников.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Видео инцидента опубликовало издание Киев оперативный.

В феврале в Facebook опубликовали видео, как в Киеве водитель маршрутки №398 (Киев-Вышгород) грубо выгоняет из салона автобуса пассажирку, имеющую право на льготный проезд.