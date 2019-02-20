В Киеве водитель грубо вытолкал из маршрутки пенсионерку: видео

Скриншот с видео

В Facebook опубликовали видео, как в Киеве водитель маршрутки №398 (Киев-Вышгород) грубо выгоняет из салона автобуса пассажирку, имеющую право на льготный проезд.

Ролик выложили очевидцы события.

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"Вот такое уважение к нашим пенсионерам города Вышгород. Обзывал и выталкивал из автобуса, неадекват. Наотрез отказался брать пенсионеров при предъявлении пенсионного", - написал автор видео.

Водитель, судя по записи, отказался бесплатно везти пенсионерку, так как в салоне уже было два льготника.

Как сообщалось ранее, в Киеве вводят учет поездок льготных категорий граждан в наземном общественном транспорте, сообщает пресс-служба горадминистрации (КГГА). Регистрировать льготников будут с помощью карточки киевлянина.