Стрелял в больнице: жители Бердянска задержали россиянина

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Полицейские задержали россиянина, который в помещении больницы совершил хулиганские действия и стрелял из револьвера. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Полиция изъяла револьвер под патрон Флобер.

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Полицейские установили, что на первом этаже между двумя посетителями и частным охранником больницы возник конфликт.

"В результате один из мужчин достал оружие и произвел два выстрела в работника медицинского учреждения. Правонарушитель пытался убежать. Однако граждане и персонал больницы, которые стали очевидцами, догнали злоумышленника и позвонили в полицию", - отметили в пресс-службе.

Правонарушителем оказался гражданин Российской Федерации 1978 года рождения. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Потерпевшего, мужчину 1976 года рождения, со слепым ранением головы госпитализировали в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Открыто уголовное производство по признакам ч.4 ст.296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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