Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.01.2019, 20:20

Стрелял в больнице: жители Бердянска задержали россиянина

Стрелял в больнице: жители Бердянска задержали россиянина - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В результате инцидента ранен 42-летний мужчина

Реклама
Реклама

Полицейские задержали россиянина, который в помещении больницы совершил хулиганские действия и стрелял из револьвера. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Полиция изъяла револьвер под патрон Флобер.

Реклама

Полицейские установили, что на первом этаже между двумя посетителями и частным охранником больницы возник конфликт.

"В результате один из мужчин достал оружие и произвел два выстрела в работника медицинского учреждения. Правонарушитель пытался убежать. Однако граждане и персонал больницы, которые стали очевидцами, догнали злоумышленника и позвонили в полицию", - отметили в пресс-службе.

Правонарушителем оказался гражданин Российской Федерации 1978 года рождения. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Потерпевшего, мужчину 1976 года рождения, со слепым ранением головы госпитализировали в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Открыто уголовное производство по признакам ч.4 ст.296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

1 января 2019 года избили и ранили из пистолета одного из лидеров организации Автоевросила Владислава Погорелова.

Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, россиянин, бердянск, стрельба в больнице
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 