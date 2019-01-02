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02.01.2019, 10:34

В Запорожье стреляли в одного из руководителей Автоевросилы

В Запорожье стреляли в одного из руководителей Автоевросилы - Фото
Владислав Погорелов (фото - facebook.com/Погорелов)

По словам пострадавшего активиста Владислава Погорелова, он получил ранение в колено

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В Запорожье вчера, 1 января, избили и ранили из пистолета одного из лидеров организации Автоевросила Владислава Погорелова. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

"Вчера вечером подстрелили одного из руководителей Автоевросилы Запорожья, в настоящее время активист прооперирован и находится в больнице", - отмечается в сообщении.

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Факт нападения подтвердил и сам Погорелов в Facebook.

По его словам, около 18:00 он подъехал к дому и, поднимаясь по лестнице, в пролете увидел как двое кидали фейерверки под машины.

"Один из них кинул под мою машину.  Я спустился вниз, в это время они уже сели в машину, сделал замечание (один из нападавших был с ярким запахом алкоголя, другой странно пританцовывал). В ответ на мое замечание услышал маты и повышенный тон. Нападавшие вышли из авто и после мы проследовали к моей машине, я включил фонарик, чтобы показать им место взрыва фейерверка (как раз под топливным баком)", - уточнил Погорелов.

Он добавил, что после угроз в свой адрес услышал звук затвора пистолета и три выстрела.

"Один из них попал мне в коленный сустав", - сказал пострадавший. После этого, по словам Погорелова, неизвестные начали его избивать.

Погорелов сообщил, что полиция квалифицировала нападение как хулиганство (ст.296 Уголовного кодекса).

22 сентября 2018 года в Одессе стреляли в активиста Олега Михайлика. Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство. 25 сентября полиция задержала трех подозреваемых. Все трое - граждане Грузии: Торнике Герасин, Лаша Герасин и Манучар Варшанидзе

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Теги: нападение, Запорожье, владислав погорелов
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