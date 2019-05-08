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08.05.2019, 14:33

Стрелявший в депутата БПП задержан и уже в СИЗО

Стрелявший в депутата БПП задержан и уже в СИЗО - Фото
Александр Урбанский (скриншот из видеозаписи)

Открыто уголовное дело по признакам ч.4 ст. 296 – хулиганство

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Стрелявшего из травматического пистолета в народного депутата Александра Урбанского задержали и уже доставили с Одесский следственны изолятор. Об этом сообщил советник главы Одесской Нацполиции Руслан Форостяк, передает Укринформ.

Задержанный, по данным правоохранителей, ранил нардепа в ногу. При обыске по месту жительства у него нашли четыре единицы огнестрельного охотничьего оружия, которое возможный правонарушитель коллекционировал.

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Открыто уголовное дело по признакам ч.4 ст. 296 – хулиганство.

Инцидент произошел вечером 7 мая в гостинице села Санжейка в Овидиопольском районе. Брат потерпевшего утверждает, что нападение не связано с парламентской деятельностью Урбанского: он якобы заступился за жену, к которой "с оскорблениями стал приставать директор частного отеля".

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Теги: стрельба, нардеп, Александр Урбанский
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